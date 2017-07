In der Bestsellerverfilmung von Lasse Hallström prallen Kulturen und Küchen aufeinander, als der junge indische Koch Hassan ein knallbuntes Curry-Restaurant in einem südfranzösischen Bilderbuchdorf eröffnet, das genau gegenüber dem exklusiven Gourmet-Tempel von Helen Mirren alias Madame Mallory liegt.

Unter der Produzenten-Ägide von Steven Spielberg und Oprah Winfrey spielen sich Oscargewinnerin Helen Mirren ("Die Queen") als strenge Restaurantchefin und der indische Kinostar Om Puri als grummelnder Patriarch giftige Wortgefechte zu, während sich die Frankokanadierin Charlotte Le Bon ("The Walk") und der indischstämmige US-Schauspieler Manish Dayal (als junges Kochgenie Hassan) im Wettstreit üben, wer die bessere Béchamelsauce macht. Auch Frankreichs Schauspielstar Michel Blanc ("Die Verlobung des Monsieur Hire") darf sich als Bürgermeister zwischen den Fronten zumindest über köstliche Mahlzeiten in den verfeindeten Restaurants freuen.

Golden-Globe-Nominierung für Helen Mirren

Zehn Jahre ist es bereits her, dass Helen Mirren mit ihrer nuancierten Darstellung von Königin Elizabeth II. in Stephen Frears Biopic "Die Queen" den Oscar als Beste Hauptdarstellerin gewann. Seitdem hat der Spross einer russischen Aristokratenfamilie über 20 Filme gedreht und denkt mit ihren fast 72 Jahren (am 26. Juli feiert sie Geburtstag) noch lange nicht ans Aufhören. Für die Titelrolle der kühlen reservierten französischen Gastronomin in "Madame Mallory oder der Duft von Curry" wurde Mirren eine Golden-Globe-Nominierung zuteil.

