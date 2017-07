Drop Dead Diva Vollmond

Um sich von der Enttäuschung über den vermeintlich untreuen Owen abzulenken, nimmt Jane die Einladung zu einer Vortragsreihe der Rechtsfakultät von Stanford an. Gemeinsam mit Grayson erzählt sie den Studenten aus der Praxis. Da werden Jane und Grayson von der Studentin Veronica um Hilfe in einem anscheinend einfachen Fall gebeten. Doch schon bald kommt es zu einer großen Konfrontation mit Janes Uni-Professorin, die sie sehr bewundert.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)