Wickie und die starken Männer 3D Ausgetrickst

Eigentlich müssten die Wikinger auf ihrem Heimweg - beladen mit Schätzen - bester Laune sein. Doch Ulmes Gesang trübt allen die Stimmung. Also verfrachten sie den Kumpan mit dem unausstehlichen Organ in ein Beiboot, das sie an einer langen Leine hinter dem Drachenboot herziehen. Ein gefundenes Fressen für Sven den Schrecklichen, der Ulme gefangen nimmt und Halvar erpresst, alle Schätze herauszugeben. Faxe versucht im Alleingang, den Freund zu retten, und fällt ebenfalls in die Hände von Sven. Damit scheint die Situation endgültig aussichtlos.