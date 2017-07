How I Met Your Mother Wieder vereint

Barney würde es gern sehen, wenn seine Eltern wieder vereint wären. Gegen Robins Rat beschließt er, dem Glück der beiden ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Dabei ignoriert Barney völlig, dass sein Vater mittlerweile wieder geheiratet hat. Ted hegt den dringenden Verdacht, dass jemand seine Arbeit als Trauzeuge sabotieren will. Obwohl ihn sein detektivischer Spürsinn in der Vergangenheit sehr im Stich gelassen hat, will Ted den Schuldigen unbedingt selbst ausforschen, zumal ihm keiner glaubt.