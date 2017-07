Heartland - Paradies für Pferde Wendepunkt

Georgie macht unter Amys Anleitung große Fortschritte beim Springreiten. Olivia, ihre Mitschülerin, ist neidisch und stichelt gegen sie. Als Georgie zufällig ein Telefongespräch belauscht, bei dem Lou Peter vorwirft, dass er Georgie gar nicht adoptieren will, verliert sie vollends die Fassung. In der Zwischenzeit geraten Jack und Tim heftig aneinander. Gegen Jacks ausdrückliche Anweisung hat Tim billiges Zusatzfutter gekauft, woraufhin Rinder verendet sind.

