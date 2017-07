Drop Dead Diva Asche zu Asche

Owen taucht überraschend wieder auf und will Jane erzählen, was wirklich passiert ist: Er hatte einen Herzstillstand und lag sogar im Koma. Trotz seiner Entschuldigung trennt sich Jane von ihm. Um sich von ihrem Kummer abzulenken, stürzt sie sich in einen neuen Fall: Gemeinsam mit Grayson vertritt sie eine trauernde Witwe, die die Asche ihres verstorbenen Mannes gegessen hat.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)