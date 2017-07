Die Simpsons Moeback Mountain

Nach zwei herben Rückschlägen betrinkt sich Mr. Smithers in Moes Taverne. Dort kommt ihm die Idee, die Bar in einen trendigen Schwulenclub umzugestalten. Moe ist von der Vorstellung angetan - und tatsächlich lässt der Erfolg nicht lange auf sich warten. Da Moe vorgibt, homosexuell zu sein, steigt seine Popularität schließlich so weit, dass er sogar für den Stadtrat vorgeschlagen wird. Indes hat Rektor Skinner ein Auge auf die neue Lehrerin Ms. Juniper geworfen.