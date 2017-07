Sissi, die junge Kaiserin Wer hat Angst vorm bösen Wolf?

Franz hat Sissi zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt. Sein Misstrauen stimmt die junge Bayernprinzessin tieftraurig. Zu Tode betrübt kann sie sich zu nichts mehr aufraffen. Erst die Not eines Wolfes reißt Sissi aus ihrer Lethargie. Angeblich hat er ein Schaf gerissen, weshalb die Dorfbewohner Jagd auf ihn machen. Nur Sissi hält zu dem wilden Tier. Während sie alles daran setzt, den Wolf zu retten, bereut Franz seine Vorwürfe und reist zu Sissi, in der Hoffnung, sich mit seiner großen Liebe wieder versöhnen zu können.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)