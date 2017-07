Das Duell Niki Lauda gegen James Hunt

Das Duell um den Sieg in der Formel 1 Weltmeisterschaft 1976 ist zum Gegenstand von Legenden geworden. Der spektakuläre Kampf um die Führung, der zwischen dem Österreicher Niki Lauda und dem "echten Briten" James Hunt entbrannte, wurde niemals übertroffen. Nachdem er am Nürburgring in seinem Auto beinahe verbrannt war, stand Lauda von den Toten auf und lieferte Hunt einen Kampf bis zum allerletzten Rennen der Saison...

Diese Geschichte handelt nicht nur vom Wettkampf zweier Rennfahrer. Beide Männer hatten ihre Dämonen. Aber die Kräfte, die sie am meisten bedrohten, gingen von dem verrückten Zirkus aus, der sie umgab. Hunt und Lauda waren bei jedem Rennen der Rücksichtslosigkeit ihrer ehrgeizigen Team-Manager ausgeliefert. In der Vorstellung von Ferraris Daniele Audetto und McLarens Alastair Caldwell, sollte das Jahr 1976 zu einem Kampf auf Leben und Tod zwischen Ferrari und McLaren werden. Beide Teams wollten den Sieg, koste es was es wolle...