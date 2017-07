Last Action Hero ("Last Action Hero") Actionparodie mit Arnold Schwarzenegger

Der elfjährige Danny ist ein großer Fan der Actionfilme rund um die Figur des Cops Jack Slater. Wie durch ein Wunder findet sich Danny eines Tages dank einer magischen Eintrittskarte in der Filmwelt seines Helden wieder. Begeistert schließt sich Danny Jack Slater an und erlebt die tollsten Abenteuer....

Inhalt

Während einer Kinovorstellung geht der größte Traum des elfjährigen Danny in Erfüllung. Er wird plötzlich in die Action-Welt seines großen Kinoidols Jack Slater katapultiert und findet sich inmitten von wilden Verfolgungsjagden wieder. Als jedoch der Bösewicht Benedict beschließt, in die reale Welt zu fliehen, und dort sein Unheil fortzusetzen, bekommt sogar Super-Cop Jack Slater Probleme.