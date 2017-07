Der kleine Rabe Socke Das Geburtstagsgeschenk

Sockes Geburtstag steht bevor. Bislang hat er noch jedes Mal vor dem Fest herausbekommen, was ihm geschenkt wird. Diesmal aber will ihn Frau Dachs überlisten. Sie plant, das Geschenk so gut zu verstecken, dass Socke es unter Garantie nicht finden kann.