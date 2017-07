Blue Bloods - Crime Scene New York Alte Wunden

Rituelle Morde an zwei Männern halten ganz New York in Atem. Aus nächster Nähe wurde ihnen in Kopf- und Genitalbereich geschossen. Im Zuge ihrer Ermittlungen entdecken Danny und Jackie eine Verbindung zwischen den Opfern. Bei einem Prozess gegen einen Drogendealer trifft derweil Erin unvermutet ihren Ex-Mann Jack wieder. Er agiert als Verteidiger des Angeklagen und kündigt an, demnächst in die Nähe seiner ehemaligen Familie ziehen zu wollen. Die gemeinsame Tochter scheint dies sehr zu freuen.