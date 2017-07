Rush - Alles für den Sieg ("Rush") Packendes Rennfahrer-Drama

Regisseur Ron Howard setzt das spannende Duell zwischen den Formel 1-Rivalen James Hunt (Chris Hemsworth) und Niki Lauda (Daniel Brühl) nach dem Drehbuch von Peter Morgan mit atemberaubender Action in Szene...

Packend, dramatisch, actionreich und realitätsnah - Weltmeister Niki Lauda wird in der unvergesslichen GP-Saison '76 von dem britischen Rennfahrer James Hunt herausgefordert. Die großartig aufspielenden Schauspieler Daniel Brühl (zuletzt mit "The First Avenger: Civil War" in unseren Kinos) und Chris Hemsworth ('Thor') gehen als höchst unterschiedliche Rivalen an den Start. Auch die Frauen der beiden Kontrahenten wurden mit Olivia Wilde ("Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade") als Topmodel Suzy Miller und Alexandra Maria Lara ("Rubbeldiekatz") als Marlene brillant besetzt.

ZUR STORY: Sie hätten unterschiedlicher nicht sein können, als sie Anfang der 70er Jahre in der Formel 3-Rennarena aufeinanderprallen: Der attraktive Playboy und Womanizer James Hunt (Chris Hemsworth), der sich vor lauter Angst vor jedem Rennen übergeben muss, und der kühle Perfektionist Niki Lauda (Daniel Brühl), der ehrgeizig an seiner Karriere feilt. Während der englische Sunnyboy Hunt über einen Förderer zur Formel 1 fand, musste sich der Kaufmannsohn Lauda mit drei Millionen Schilling in den Rennzirkus einkaufen. Die beiden Star-Piloten tragen ihre Rivalitäten nicht nur bei den Rennen aus, sondern auch abseits der Rennbahn mit heftigen Wortgefechten. Doch ihre Beziehung ist auch geprägt von tiefem Respekt füreinander.



Dann kommt das legendäre Rennen von 1976 am Nürburgring, das alles verändert. Niki Lauda baut einen Horrorcrash, den er schwer verletzt überlebt. Mit eiserner Willensstärke kämpft er sich ins Leben zurück und tritt nur wenige Wochen später zu einem legendären Showdown mit Hunt in Japan an.

Es ist fast ein bisschen unheimlich, wenn man Daniel Brühl zum ersten Mal auf der Leinwand sieht und hört, und das Gefühl hat, Niki Nazionale leibhaftig vor sich zu haben.

Golden-Globe-Nominierung für Daniel Brühl Ein von Oscarpreisträger Ron Howard nach dem Drehbuch des zweifach Oscar-nominierten englischen Autors Peter Morgan ("The Queen", "Frost/Nixon") mit Adrenalin versetzter Zweikampf um Leben und Tod. Der packende Film spielt in einer Zeit, als der Rennzirkus noch eklatante Sicherheitsmängel aufwies und der Tod regelmäßig mit im Cockpit saß. Atemberaubend bis zum letzten Rennen!



"Rush" wurde neben einem BAFTA für Besten Schnitt mit zwei Golden-Globe-Nominierungen ausgezeichnet - in der Kategorie "Bester Film - Drama" und Daniel Brühl als Bester Nebendarsteller.

Inhalt 1976, die wohl dramatischste Grand Prix-Saison der Geschichte. Titelverteidiger Niki Lauda, überlegt taktierender Perfektionist, und Herausforderer James Hunt, überzeugt draufgängerischer Lebemann, liefern sich ein packendes Duell nach dem anderen. Am 1. August kommt es auf dem klassischen Nürburgring zum tragischen Unfall: Tagelang kämpfen die Ärzte um Laudas Überleben, seine Frau Marlene bangt um ihren Mann. Wenige Wochen später sitzt er in Monza überraschend wieder am Steuer seines Boliden. Schwer gezeichnet von seinem Unfall, aber mit schier übermenschlichem Willen, führt Lauda den Kampf um den Weltmeistertitel zum alles entscheidenden Showdown in Japan.

DARSTELLER

Daniel Brühl (Niki Lauda)

Chris Hemsworth (James Hunt)

Alexandra Maria Lara (Marlene Lauda)

Olivia Wilde (Suzy Miller)

Natalie Dormer (Gemma)

Pierfrancesco Favino (Clay Regazzoni)

Christian McKay (Lord Hesketh)

Kristofer Dayne (Mario Andretti)

REGIE

Ron Howard

DREHBUCH

Peter Morgan

KAMERA

Anthony Dod Mantle

MUSIK

Hans Zimmer