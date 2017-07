The Mick Der Puffer

Mickey ist entsetzt als sie feststellt, dass Sabrina keinerlei Verhütung verwendet. Also nimmt sie sich der Sache an und hält Sabrina einen langen Vortrag. Doch die ist davon überhaupt nicht beeindruckt. Also muss eine andere Lösung her: Kurzerhand wollen Mickey und Alba Sabrina vorgaukeln, dass sie bereits schwanger ist, um sie umzustimmen. Chip hingegen hat bereits einen eigenen Plan für seine Zukunft. Dabei hat er noch nicht mal ein Mädchen geküsst.