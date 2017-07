Hitch - Der Date Doktor ("Hitch") Will Smith gibt Nachhilfe in Sachen Liebe

Alex Hitchens hat sich seit seinem Liebestrauma im College zum berühmtesten Dating-Experten von New York entwickelt. Erfolgreich verhilft er anderen Männern zu ihren Traumfrauen. Doch bei seiner eigenen Herzensdame, der Klatschkolumnistin Sara, beißt er sich die Zähne aus...

Wer kann diesem Mega-Watt-Lächeln schon widerstehen? In der Rolle von Alex 'Hitch' Hitchens, die ihm wie auf den trainierten Leib geschneidert scheint, darf der einstige "Fresh Prince von Bel-Air" Will Smith sein gesamtes Charme-Potential ausspielen - und das mit erwartetem Erfolg: bei einem Budget von $70 Millionen Dollar spülte der Comedy-Hit über $177 Millionen Dollar an den US-Kinokassen herein.

Bild: Der schüchterne Buchhalter Albert ("The King of Queens"-Star Kevin James) weiß nicht, wie er die schöne Society-Queen Allegra auf sich aufmerksam machen soll. Gut, dass Dating-Profi Hitch (Will Smith, re.) Rat weiß.

ZUR STORY Romantik-King Andy Tennant ("Sweet Home Alabama") stellte dem Prince die nicht minder attraktive Halb-Kubanerin Eva Mendes zur Seite, die bereits als kesse Undercover-Agentin im Turbofeger "2 Fast 2 Furious" anno 2003 für Furore sorgte. Hier spielt Mendes die Klatschkolumnistin Sara, die hinter das Geheimnis des berühmten Date-Doktors kommen will, dessen Erfolg allerdings in seiner Anonymität liegt. Als sich die beiden per Zufall kennenlernen, schwitzt Will Smith alias Hitch Blut und Wasser, um nicht aufzufliegen. Daneben kümmert sich Hitch um seinen tolpatschigen Klienten Albert, "King of Queens"-Star Kevin James, der sich in Traumfrau Amber Valetta verliebt, die Lichtjahre außerhalb seiner Dating-Reichweite liegt.

Tanztalent Kevin James Slapstickmeister Kevin James, der vor 52 Jahren (geboren am 26. April 1965) als Kevin George Knipfing im Staate New York auf die Welt kam, liefert eine der komischsten Momente überhaupt: als er nämlich in Hitchs Wohnung sein Tanztalent zum Besten geben soll und sich in wildesten Tanzbewegungen ergeht, die James übrigens selbst choreografierte. Für die Szene gab es, gemeinsam mit Will Smith als Tanzlehrer, einen 'Teen Choice Award' für Beste Filmtanzszene. Will Smith erhielt obendrein noch den Teen Choice Award for Best Comedy-Movie Actor. Insgesamt ist diese muntere Liebeskomödie die perfekte Feel-Good-Unterhaltung nicht nur für Romantiker.

Inhalt Welcher Mann träumt nicht davon, das Herz seiner Traumfrau im Sturm zu erobern? New Yorks hoffnungslose Singles wenden sich in diesem Fall an Alex Hitchens, der aus jeder noch so grauen Maus einen Frauenschwarm par excellence zaubert. Doch da verliebt Hitch sich in die Society-Reporterin Sara und alles Wissen des Frauenkenners scheint wie weggeblasen. Von einem Fettnäpfchen ins nächste tappend, muss er plötzlich um die Gunst seiner Herzensdame bangen.

DARSTELLER Will Smith (Alex 'Hitch' Hitchens)

Eva Mendes (Sara Melas)

Kevin James (Albert Brennaman)

Amber Valletta (Allegra Cole)

Julie Ann Emery (Casey)

REGIE Andy Tennant