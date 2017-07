Auf der Jagd ("U.S. Marshals") Spektakulärer Action-Thriller

Der ehemalige CIA-Agent Mark Sheridan wird wegen Mordes an zwei Geheimpolizisten verhaftet. Per Flugzeug soll der Gefangene nach New York überstellt werden. Ein verheerender Zwischenfall zwingt die Maschine zur Notlandung. Sheridan nützt das Chaos zur Flucht. Sofort eröffnet US-Marshal Sam Gerard mit seiner Truppe eine erbarmungslose Menschenjagd. Partner John Royce vom Secret Service setzt alles daran, Sheridan zu beseitigen. Für Gerard Grund genug, erneut zu recherchieren.

Größer, lauter, actiongeladener: Fünf Jahre nach dem siebenfach Oscar-nominierten Adrenalinpumper "Auf der Flucht" (1993), schickte Action-Regisseur Stuart Baird Tommy Lee Jones (erhielt für seine Rolle als menschlicher Spürhund Sam Gerard in "Auf der Flucht" den Oscar als Bester Nebendarsteller) erneut als U.S. Marshal ins Actionfeld. Statt Dr. Richard Kimble (Harrison Ford) steht nun in "Auf der Jagd" der grimmige Verfolger Samuel Gerard selbst im Vordergrund des High-Tech-Actionthrillers, dicht an den Fersen des zu Unrecht beschuldigten Ex-CIA Agenten Wesley Snipes . Regisseur Baird überbietet den ersten Teil mit noch rasanteren Verfolgungsjagden, spektakulären Stunts und technologischen Gadgets.

Tommy Lee Jones

Der 70-jährige Hollywood-Star aus Texas, in dessen Adern neben walisischem auch Cherokee Blut fließt, kann neben diversen Preisen (Oscar für "Auf der Flucht") auch auf ein Harvard-Diplom verweisen. Sein Mitbewohner in seinem Studentenheim war übrigens Al Gore. Für das Pionierdrama "The Missing" wurde Jones von zwei Native-Americans gecoacht, die die Sprache der 'Chiricahua Apache' noch fließend sprechen konnten.



Jones' erstes Regiewerk, der Western "The Three Burials Of Melquiades Estrada", wurde im Jahre 2005 für eine Goldene Palme in Cannes nominiert und brachte ihm schließlich den Preis als Bester Darsteller ein. 2006 sah man den charismatischen Schauspieler in Robert Altmans Abschiedswerk "A Prairie Home Companion". Im Jahr 2016 war er im bislang letzten "Jason Bourne"-Abenteuer als CIA-Direktor Robert Dewey auf der Leinwand zu sehen.