Jamies 15 Minuten Küche Glasiertes Schweinefilet & Bruschetta mit gegrillten Sardinen

Eindrucksvoll beweist Jamie Oliver einmal mehr, dass Fast Food nicht immer Burger und Pommes sein müssen. In einem Tribut an die Küche von New Orleans brät er Schweinefilets, übergießt diese mit einer selbstgemachten Barbecue-Soße und erklärt, welche Zutaten die "Heilige Dreifaltigkeit" beim Salat ausmachen. International geht es weiter: Jamie grillt auf mediterrane Art Sardinen und serviert diese mit Knoblauch-Bruschetta, italienischem Fenchelsalat und Hummus aus dem Nahen Osten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)