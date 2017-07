Knietzsche - Der kleinste Philosoph der Welt Folge 30

Knietzsche erklärt, was unter 'Philosophie' eigentlich zu verstehen ist. Im Prinzip handelt es sich dabei einfach nur um ein anderes Wort für Denken. Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet Philosophie wörtlich: ‚Die Liebe zur Weisheit'. Beim Denken gibt weder Grenzen, noch ein Richtig oder Falsch. In der Schule lernt man viele Fakten, aber manche Fragen kann selbst die Wissenschaft nicht beantworten. Weiterhelfen kann in so einem Fall dann die Philosophie.