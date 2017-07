Pratersterne

Hosea Ratschiller begrüßt aus dem "Fluc" am Wiener Praterstern zum Stand Up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstler/innen. Jeder hat 5 Minuten, um das kritische Publikum zu Lachstürmen hinzureißen (was praktisch immer gelingt). In dieser Folge treten neben Klassenprimus Josef Hader auf: der Pointensucher (und -finder) Berni Wagner, der Slam Poetry-Künstler Elias Hirschl und Omar Sarsam, der die Peinlichkeiten einer ärztlichen Untersuchung schildert.