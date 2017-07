Breaking Bad 'Ganz unten' ('Down' - II/4)

Walters Ehe mit Skyler gerät gefährlich in Schieflage: Weil sie ihm seine Lügenmärchen nicht mehr glaubt, geht Skyler immer weiter auf Abstand. Um wenigstens das Verhältnis zu seinem Sohn Walter jr. intakt zu halten, lässt Walter ihn mit dem Auto probefahren - mit verheerenden Folgen. Auch Jesse wird vom Pech verfolgt. Erst setzen ihn seine Eltern vor die Tür, dann findet er keinen Freund, der ihn bei sich aufnehmen will - und beim Versuch, in den Wohnwagen zu gelangen, geschieht ein weiteres Unglück.



