The Secret Life of the American Teenager Spielchen

Amy hofft inständig auf einen Heiratsantrag von Ricky. Dass er bereits einen Verlobungsring gekauft hat und sie nur zappeln lässt, kann Amy nicht ahnen. Adrian macht es zu schaffen, dass Dante sich nach ihrem Date nicht meldet. Derweil hat sich Jack die Suche nach einer Begleitung für den Abschlussball etwas leichter vorgestellt. Sowohl Madison, als auch Grace lassen ihn abblitzen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Gail Bradley