Wickie und die starken Männer 3D Schiffbrüchige

Das Boot dreier Schiffbrüchiger, die auf einen aus dem Wasser ragenden Felsen aufgelaufen sind, droht zu sinken. Die Zeit drängt, doch alle Versuche von Gilby, sie zu retten, scheitern kläglich. Auch Halvar und die Männer wissen keinen Rat, wie man zu den Schiffbrüchigen, die von einer reißenden Strömung umgeben sind, aufschließen könnte. Selbst der Versuch, ein Rettungsboot hinzuschicken, geht in die Hose. Es liegt also wieder an Wickies grauen Zellen, die drei armen Seelen vor dem Ertrinken zu retten.