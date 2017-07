Drop Dead Diva Mehr Schein als Sein

Mitten im Verlobungstrubel bekommt Jane einen komplizierten neuen Fall, den sie gemeinsam mit Grayson bearbeiten soll. Auf einer Bohrinsel ist ein Arbeiter zu Tode gekommen. Seine Witwe hat sich hilfesuchend an die Kanzlei gewandt. Nun muss herausgefunden werden, ob und wer fahrlässig gehandelt hat. Währenddessen muss auch Jay vor Gericht. Diesmal jedoch als Klient, denn die Mutter seines Sohnes will mit dem gemeinsamen Kind nach Kanada auswandern.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)