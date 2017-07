Drop Dead Diva Verdachtsmomente

Jane übernimmt die Verteidigung der 16jährigen Chloe, auf die sie vor Jahren, in ihrer Identität als Jane, öfters aufgepasst hat. Chloe wird beschuldigt, die gleichaltrige Britney brutal ermordet zu haben. Als sich im Lauf von Janes Recherchen ergibt, dass einiges dafür spricht, dass Chloes kleine Schwester Michelle die wahre Täterin sein könnte, muss Jane Chloe versprechen, Michelle rauszuhalten - was Kim vor Gericht jedoch sabotiert.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)