Wickie und die starken Männer 3D Ein wahrer Wikinger

Halvar will wissen, ob sein Sohn wirklich zum Wikinger taugt. Um das herauszufinden, muss Wickie mithilfe einer Schatzkarte einen wertvollen Schild finden, der im Wald versteckt ist. Tjure, Snorre, Faxe und Ulme sollen Wickie das Leben so schwer als möglich machen. Doch wegen der Unzuverlässigkeit seiner Männer geht Halvars Plan baden. Auf Wickie lauern im Wald plötzlich nicht mehr vorgetäuschte, sondern echte Gefahren. Nun zeigt sich, wie viel Wikinger in dem jungen Mann tatsächlich steckt.