Happy Endings Positives Denken

Pennys Mutter kommt überraschend zu Besuch. Alles scheint in bester Ordnung zu sein, bis Chris Penny eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlässt, in der er ihr von der Scheidung von Pennys Mutter berichtet. Jane und Brad richten sich nach dem Vorschlag ihres Therapeuten. In Zukunft wollen sie sich auf neue Erfahrungen einlassen. Und auch Max lässt sich nach anfänglichem Misstrauen ebenfalls davon anstecken.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)