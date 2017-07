Bezaubernde Jeannie Gelegenheit macht Liebe

Tonys Freund Roger ist insgeheim eifersüchtig, weil er nicht auch eine Jeannie haben kann. Daher versucht er, Jeannie und ihren Meister gegeneinander auszuspielen. Er redet Tony so lange ein, dass sich seine Jeannie so ganz und gar nicht wie ein echter Geist aus 1001 Nacht verhält, bis sich diese auf die Probe gestellt fühlt und es so richtig krachen lässt.