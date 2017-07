Air Force One ("Air Force One") Wolfgang Petersens actionreiches Hijacking-Drama

Harrison Ford als unerschrockener US-Präsident kämpft gegen skrupellose Terroristen an, die das Präsidenten-Flugzeug kapern, um die Freilassung eines russischen Generals zu erpressen ...

Der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen inszenierte "Air Force One" spannungsgeladen auf engstem Raum und verknüpfte die Special Effects mit Jetfightern (aus den Beständen des US-Militärs), einem Tankflugzeug und einer Fallschirmsprung-Sequenz mit dem strategisch perfekten Plot von Andrew W. Marlowe zu einem temporeichen und technisch exzellenten Actionthriller. Petersen stand eine großartige Besetzung zur Verfügung, allen voran "Indiana Jones" Harrison Ford, Glenn Close ("Mars Attacks!", "Eine verhängnisvolle Affäre"), Gary Oldman ("Das fünfte Element", "Hannibal") und der Berliner Hollywood-Star Jürgen Prochnow , der mit seiner Rolle als Kapitän in Petersens "Das Boot" (1981) zum internationalen Star avancierte.

Inhalt

Auf dem Heimflug von Moskau wird die 'Air Force One' mit US-Präsident James Marshall an Bord von russischen Terroristen gekapert. Anführer Ivan Korshunov droht alle Geiseln zu töten, sollte der inhaftierte General Radek nicht freigelassen werden. Für Vizepräsidentin Bennett beginnen beinharte Verhandlungen. Doch Korshunov hat die Rechnung ohne den Präsidenten gemacht. Denn dieser denkt nicht daran, sich mit der dafür vorgesehenen Fluchtkapsel in Sicherheit bringen zu lassen.