Heidi 3D Ein Wolf im Dörfli

Theresa hat in der Nacht einen Wolf gesehen. Das Dörfli ist im Aufruhr. Johann Keller will das Raubtier sofort erlegen. Der Schmid begleitet ihn und der Lehrer geht mit, denn vielleicht kann er den Abschuss ja noch verhindern. Heidi findet im Wald ein Wolfsjunges in einer Falle. Es stellt sich heraus, dass Johann die Falle aufgestellt hat. Deshalb war die Wolfsmutter auch so nahe an die Menschen herangekommen.