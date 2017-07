How I Met Your Mother Platonisch

Wegen ihrer Flugangst muss Robins Mutter der Hochzeit ihrer Tochter fernbleiben. Robin nimmt sich ihre Abwesenheit dermaßen zu Herzen, dass sie vor lauter Enttäuschung nicht mehr zu weinen aufhört. Ihr permanenter Tränenfluss ruft Barney seine frühere Neigung in Erinnerung, jede Herausforderung - sei sie noch so aberwitzig - anzunehmen, ehe seine Liebe zu Robin erblüht ist und sich alles zwischen den fünf Freunden verändert hat. Gemeinsam erinnert sich die Clique an diesen radikalen Wendepunkt zurück.