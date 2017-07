Taras Welten Feuer unterm Dach

Dr. Ocean kann Tara nicht weiter betreuen und verweist sie an einen Kollegen. Zunächst scheint Tara diese Nachricht gut wegzustecken. Aber schon kurze Zeit später erleidet sie einen Zusammenbruch. Als 'Gimme' verwüstet sie das Wellnessstudio, in dem sie sich mit Charmaine eine Massage gönnen wollte. In der Zwischenzeit denkt Kate darüber nach, Beschwerde wegen sexueller Belästigung gegen Gene einzureichen.

