The Middle Der vierte Valentinstag

Anlässlich des herannahenden Valentinstags gründen Axl und seine Freunde eine 'Schlussmach-Agentur'. Die Burschen verdienen sich mit dieser Geschäftsidee eine goldene Nase, doch haben alle Mädchen bald panische Angst vor ihnen. Mike verschickt eine sehr persönliche Valentinstags-SMS versehentlich an einen Arbeitskollegen anstatt an Frankie. Derweil erlebt Sue am Valentinstag zunächst eine herbe Enttäuschung, der jedoch eine überraschende Wendung folgt.