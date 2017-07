Heartland - Paradies für Pferde Verlorenes Vertrauen

Spartans Bein heilt zwar gut, doch zurück in Heartland weigert er sich, seine Box zu verlassen. Amy versucht, ihrem geliebten Pferd die Angst zu nehmen. Ty findet auf Jeremys Laptop einen Beweis, dass dieser selbst sein Pferd Buckingham mit einer Überdosis getötet hat. Da Ty den Laptop jedoch gestohlen hat, kann er den Beweis nicht verwenden. Und Lou fürchtet, Peter an dessen Exfrau Eden zu verlieren.

