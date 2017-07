Der Winter naht. Damit es auch in dieser kalten Jahreszeit an Brot nicht mangelt, will Heidi frisches Gebäck vom Dörfli mitbringen. Ein hübsches Fossil, dass Peter unlängst gefunden hat, ist jedoch das einzige Zahlungsmittel, das ihr zur Verfügung steht. Tatsächlich wäre die Tochter der Greißlerin zu einem Tauschhandel bereit. Doch das Brot, dass sie Heidi für das Fossil gibt, gehört in Wahrheit gar nicht ihr, sondern einer anderen Dorfbewohnerin - und plötzlich steht die gutgläubige Heidi als Diebin da.