Scrubs - Die Anfänger Meine neue Rolle

Um den wachsenden Berg an Arbeit bewältigen zu können, erstellt Dr. Cox eine Liste, die genau regelt, für wen er als neuer Klinikchef ein offenes Ohr hat und wer außen vor bleibt. Als ihn J.D. bitten will, die verfrühte Entlassung eines Patienten zu verhindern, beißt er deshalb bei Cox erst einmal auf Granit. Carla hingegen darf sich über eine bevorzugte Behandlung freuen, die bei den übrigen Krankenschwestern jedoch schnell Neid und Missgunst heraufbeschwört.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)