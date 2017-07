Heidi 3D Das alte Gutshaus

Wieder einmal sorgt Karl in der Schule für Ärger und fasst schließlich eine Strafe aus. Seine Wut darüber will er am Geißen-Peter auslassen. Theresa macht mit und es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd, die ins alte Gutshaus führt, wo Heidis Großvater früher einmal gelebt hat. In diesem Haus soll es heute spuken und die Kinder hören auch tatsächlich ein Geräusch, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt.