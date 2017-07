Captain America - The First Avenger ("Captain America: The First Avenger") Actionreiche Marvel-Comic-Verfilmung

Zweiter Weltkrieg: Der schmächtige Steve Rogers (Chris Evans) mutiert dank eines Serums zum Superhelden 'Captain America' und macht sich auf die Jagd nach Oberschurke Johann Schmidt (Hugo Weaving), der nichts Geringeres als die Weltherrschaft anstrebt...

Nach den Fantastic Four, Spider-Man, Hulk, Iron Man und Thor eroberte ein neuer Held aus dem Marvel-Universum im Jahre 2011 die Kinoleinwand. "Captain America", der All-American Held des Zweiten Weltkriegs, der Supersoldat ohne übermenschlichen Superkräfte, wurde von den Marvel-Studios mit viel Witz und unterhaltsamen Schauwerten zum Leinwandleben erweckt.

Gelungenes Reboot des Marvel-Helden Nach einer TV-Serie, zwei TV-Filmen und einem Kinofilm aus dem Jahre 1990 nahm sich Regisseur Joe Johnston ("Rocketeer"; "Jurassic Park III") des in den 1940er Jahren erfundenen Comic-Helden an. Dabei gelang ihm ein packender Hochglanzfilm mit authentischem Zeitkolorit, in dem Story und Charaktere wichtiger sind als überbordende Spezialeffekte. Keine Bange, es bleiben noch genug atemberaubende Kampf- und Verfolgungsszenen in grandioser CGI-Technik.

Mit Captain America zum Star Der damalige Newcomer Chris Evans, der bereits in "Fantastic Four" als Human Torch mit Superkräften in Berührung kam, gibt mit vollen Körpereinsatz den sympathischen Superhelden. Die weiteren Rollen sind mit Hollywood-Hochkarätern Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Stanley Tucci sowie der Britin Hayley Atwell (die geschäftstüchtige Grafentochter aus "Die Säulen der Erde", "Marvel’s Agent Carter" ) glänzend besetzt. Dominic Cooper ("Die Herzogin") gibt den genialen Erfinder und Vater von Iron Man Howard Stark, dessen Figur an Millionär-Exzentriker Howard Hughes angelehnt ist.

ZUR STORY: Das asthmatische Fliegengewicht Steve Rodgers (Chris Evans) wünscht sich nichts sehnlicher, als seinem Land im Zweiten Weltkrieg als Soldat zu dienen. Doch aufgrund seiner schwächlichen Statur wird er bei der Ausmusterung immer wieder abgelehnt. Bis eines Tages der deutsche Wissenschaftler Abraham Erskine (Stanley Tucci) auf ihn aufmerksam wird, über seine körperlichen Mängel hinwegsieht und seine inneren Stärken - Mut, Tapferkeit, Charakterstärke - erkennt. Der ideale Kandidat also für ein militärisches Geheimprojekt, das mit einer Wunderdroge den perfekten Soldaten für die Alliierten zu erschaffen versucht. Steve wird in eine Kapsel gesteckt, aus der es schrecklich qualmt und raucht und kommt als großgewachsener Mr. Universum wieder heraus.

Als 'Captain America' wird er vorerst nur für PR-Dienste eingesetzt, um das amerikanische Volk für den Krieg zu mobilisieren. Doch als der von mystischen Sagen besessene Nazi-Kommandant Johann Schmidt aka Red Skull (Hugo Weaving) mit einer privaten Armee namens HYDRA die USA zu vernichten droht, schickt Col. Phillips (Tommy Lee Jones, li. i. Bild) Captain America in den Krieg. Sein Markenzeichen: ein unzerstörbarer Schild mit dem amerikanischen Banner.

Vom Schw√§chling zum Muskelmann Da waren die Talente des CGI-Teams der in L.A.-basierten Firma LOLA gefragt, die sich auf digitale 'plastische Chirurgie' spezialisiert: zu Beginn des Films mussten sie den 1,83m großen Chris Evans auf ein schmächtiges 50kg leichtes Fliegengewicht schrumpfen, um ihn dann nach Einnahme der Wunderdroge auf den muskulösen Captain America aufzupumpen, der übrigens tatsächlich dem gestählten Körper von Chris Evans entsprach.



Dabei drehte das Team jede Szene mit Chris Evans vier Mal, um ihn mit seinen Ko-Darstellern als digital verkleinerte Version in den Szenen interagieren zu lassen. Außerdem wurde ein Bodydouble benutzt, auf dessen Hals Chris Evans' Kopf im Computer montiert wurde. Diese Technik bewährte sich in allen Szenen, in denen Evans saß, lag oder sich körperlich betätigte.

"Captain America" Sequels Der in 3D unters Kinovolk gebrachte Film verzeichnete bei einem Produktionsbudget von $140 Millionen Dollar ein weltweites Einspielergebnis von $368,6 Millionen Dollar. Nach einem derartigen Erfolg war ein Sequel nur eine Frage der Zeit. Im Jahre 2012 kam "Marvel's The Avengers" (Regie: Joss Whedon) in die Kinos, im dem sich erstmals die Hauptfiguren aus dem Marvel-Universum, darunter Chris Evans als Captain America und Robert Downey Jr. als Iron Man, vereinten, um die Welt vor dem Untergang zu retten. In "Captain America: The Winter Soldier"(2014) stürzte sich Chris Evans in Begleitung von Scarlett Johansson als Natasha Romanoff/Black Widow in neue Abenteuer, diesmal im Washington von heute. Danach folgten "Avengers: Age of Ultron"(2015) und der bislang letzte Teil "The First Avenger: Civil War"(2016).

Comic aus dem Zweiten Weltkrieg Die Comic-Figur des Captain America wurde von den Comiczeichnern Jack Kirby und Joe Simon im Jahre 1941 erschaffen (reaktiviert in 1964 von Stan Lee) und diente zunächst vor allem als Progaganda gegen Nazi-Schergen. In Zeiten des Kalten Krieges wandelte sich Captain America zum Kommunistengegner. Daneben hatte Captain America einen fixen Platz in der "Avengers"-Comicreihe und absolvierte auch Gastauftritte in anderen Marvel-Comics.

Kurzinhalt Steve Rogers will für sein Land unbedingt in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Aufgrund seines Asthmas wird der schmächtige Kerl jedoch für untauglich erklärt. Wissenschaftler Dr. Erskine erkennt aber dessen Mut und eisernen Willen. Im Auftrag des Militärs erprobt er an ihm ein revolutionäres Serum. Steve mutiert schlagartig zu Amerikas erstem Superhelden. Als 'Captain America' beweist er, was in ihm steckt. Der von okkulten Mächten besessene Nazi Johann Schmidt strebt nämlich nach der Weltherrschaft.

DARSTELLER Chris Evans (Steven 'Steve' Rogers / Captain America)

Hugo Weaving (Johann Schmidt / Red Skull)

Tommy Lee Jones (Col. Chester Phillips)

Hayley Atwell (Peggy Carter)

Stanley Tucci (Abraham Erskine)

Natalie Dormer (Private Lorraine)

Sebastian Stan (James 'Bucky' Barnes)

Dominic Cooper (Howard Stark)