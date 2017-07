Captain America - The First Avenger ("Captain America: The First Avenger")

Mitreißend spannende Comicverfilmung. Chris Evans ('Avengers: Age of Ultron') muss als erster Superheld Amerikas die Welt vor dem Superschurken Hugo Weaving (Elrond in 'Der Herr der Ringe' und 'The Hobbit', Agent X in 'Matrix') retten. Fantastische Action mit verblüffenden Effekten!



Steve Rogers will für sein Land unbedingt in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Aufgrund seines Asthmas wird der schmächtige Kerl jedoch für untauglich erklärt. Wissenschaftler Dr. Erskine erkennt aber dessen Mut und eisernen Willen. Im Auftrag des Militärs erprobt er an ihm ein revolutionäres Serum. Steve mutiert schlagartig zu Amerikas erstem Superhelden. Als 'Captain America' beweist er, was in ihm steckt. Der von okkulten Mächten besessene Nazi Johann Schmidt strebt nämlich nach der Weltherrschaft.