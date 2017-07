How I Met Your Mother Ohne Fragen zu stellen

Marshall soll Richter in New York werden. Begeistert will er Lily endlich persönlich von dem famosen Jobangebot erzählen, doch leider kommt ihm Daphne mit einer SMS zuvor. Da es noch eine Weile dauert, bis Marshall und Lily sich wiedersehen, soll Ted Daphnes verräterische Kurznachricht auf Lilys Handy löschen. Doch das gestaltet sich schwieriger, als angenommen. Derweil müssen Robin und Barney feststellen, dass sie zu Alleingängen neigen. Damit ihre Ehe dennoch funktioniert, wollen sie sich in Zukunft besser absprechen.