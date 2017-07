Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Unsanftes Erwachen

Da Adrian nun Tonys wahre Identität und seine Absicht kennt, hat er einen Plan entwickelt, wie er Tony endgültig loswerden kann. Valentina hat große Schwierigkeiten, da sie Ethan geholfen hat. Inzwischen will Reggie seinen Onkel in ein Altersheim abschieben, um endlich frei über das Vermögen verfügen zu können. Doch Rosie will das nicht so einfach hinnehmen. Damit begibt sie sich jedoch in große Gefahr und gefährdet ihre Greencard.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)