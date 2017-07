Knietzsche - Der kleinste Philosoph der Welt Knietzsche und die Angst

Es ist ganz in Ordnung, Angst zu haben. Jeder fürchtet sich vor etwas. Für Knietzsche ist Angst wie ein Tiger in uns. Sie ist Teil unserer Instinkte. In manchen Fällen ist sie nützlich, in anderen kann sie blockieren und behindern. Um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen, sollte man lernen, den Tiger in einem selbst zu kontrollieren.