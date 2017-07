Taras Welten Reiseandenken

Tara und Kate beschließen spontan, sich eine Auszeit zu gönnen. Gemeinsam verlassen sie die Stadt und checken in einem Hotel ein. Nach einem Streit im Whirlpool verwandelt Tara sich in „T“. Die draufgängerische „T“ möchte sich ein Tattoo stechen lassen, mit dem Tara wohl kaum einverstanden wäre. Inzwischen nutzt Max die Abwesenheit seiner Frau, um weiter in ihrer Vergangenheit herumzuschnüffeln. Währenddessen kommt Marshall bei Jason einen Schritt weiter.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)