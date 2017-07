Wickie und die starken Männer 3D Kampf mit dem Stier

Nicht einmal Spanien ist den Wikingern zu fern, um der Halbinsel ihren Besuch abzustatten und nach Reichtümern Ausschau zu halten. Statt mit Schätzen bekommen sie es allerdings mit einem Prachtbullen zu tun, der die Wikinger über eine Wiese vor sich her treibt. Sein Besitzer, Rodriguo, beruhigt das Tier und freundet sich mit den Normannen an. Der Großgrundbesitzer Gaudio ist aber aus ganz anderem Holz geschnitzt und nimmt Rodriguo den Bullen ab. Den Wikingern will er sogar ihr gesamtes Hab und Gut stehlen, vorausgesetzt, Halvar verliert die von Gaudio vorgeschlagene Wette nicht.