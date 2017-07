Das Vaterspiel

Michael Glawoggers preisgekrönte Verfilmung des Romans von Josef Haslinger



Mimi will, dass ihr Studienfreund Ratz nach New York kommt. Für Mimi war Ratz immer bereit, vieles zu tun, und in Wien macht ihm sowieso einiges zu schaffen: Der übermächtige Vater, die Liebe zu seiner Schwester und sein autistisches Dasein vor dem Computer.



Doch auch in New York muss er sich bald unangenehmen Fragen stellen: Wie soll er sich zu der Nazivergangenheit des alten Mannes stellen, dessen Kellerversteck er ausbauen soll?



Wie echt sind Mimis Gefühle, und wie schuldig macht man sich mit virtuellen Morden am eigenen Vater?