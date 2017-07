Heartland - Paradies für Pferde Gewissensbisse

Beim Schülerspringturnier hat sich Spartan bei seinem Sturz schwer verletzt. Scott diagnostiziert einen Fesselbeinbruch. Um die nötige Operation bezahlen zu können, verkaufen Jack und Tim ihre Kälber. Mallory macht sich schwere Vorwürfe wegen Spartans Verletzung. Und auch Georgie ist traumatisiert - so sehr, dass sie nie wieder mit Phoenix springen will.

