Heartland - Paradies für Pferde Überdosis

Jeremy will sein Pferd Buckingham nun doch operieren lassen. Ty gibt Buckingham am Vorabend der OP ein Beruhigungsmittel. Am nächsten Morgen wird Buckingham tot in seiner Box gefunden. Bei der anschließenen Untersuchung wird festgestellt, dass tatsächlich eine Überdosis die Todesursache war. Scott ist somit gezwungen, Ty zu entlassen.

