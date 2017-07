Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Konsequenzen

Valentina leistet dem verletzten Ethan Erste Hilfe. Da er sich weigert, in ein Krankenhaus zu gehen, aber dringend ärztliche Hilfe braucht, ruft sie Remi an. Inzwischen hat Nicholas seine Operation gut überstanden. Um die Schmerzen zu unterdrücken, nimmt er zu viele Schmerztabletten. Von deren Wirkung ganz berauscht, gesteht er Marisol den tödlichen Unfall, den er vor Jahren verursacht hat. Und Genevieve muss gegen ihre bösartige Mutter ankämpfen. Sie bekommt seelische Unterstützung von Zoila.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)