Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder 4 ganz besondere Gäste bei Stermann und Grissemann in einer exklusiven Wiederholung. Armin Wolf outet sich als schlechtester Tiroler aller Zeiten und ist froh von den weiblichen ZIB-Fans keine Höschen geschickt zu bekommen. Roger Willemsen spricht über Erlebnisse mit Madonna und einer englischen Austauschschülerin. Eines ist eigenwillig erotisch. Welches wohl? Anja Plaschg alias Soap&Skin spricht kaum und viele haben vermutet, es wären seltsame Substanzen im Spiel, wenn es um Insektenmord und Rosenkranz geht. Kaum zu stoppen ist hingegen Dagmar Koller. Aufgedreht fast überdreht geht es um trinken in Russland, Werbung mit Grissemann und um Ehemann Helmut Zilk.