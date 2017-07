Die Simpsons Grundschul-Musical

Krusty soll den Friedensnobelpreis bekommen. Bart und Homer dürfen ihn zur feierlichen Verleihung nach Stockholm begleiten. Ihr Flugzeug landet jedoch vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Wie sich herausstellt, war der Nobelpreis nur eine List, um Krusty wegen seiner zahlreichen Verbrechen auf die Anklagebank zu bringen. Lisa entdeckt indes in einem Künstlercamp ihre kreative Seite und will fortan ein Künstlerleben führen.