Malcolm mittendrin Der Alpha-Idiot

Francis Eltern haben kein Geld, um ihm an seinem Geburtstag die Heimfahrt zu bezahlen. Wie es bei den Kadetten Tradition ist, wird er deshalb einem rüden Ritual unterzogen. Reese erhält eine Tracht Prügel von einem Mädchen. Diese Schmach ist zu viel für ihn. Er will nicht länger ein Rowdy sein. Da nun niemand mehr Angst vor Reese haben muss, bricht Anarchie am Schulhof aus.